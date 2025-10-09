В Минпросвещения считают неплохой идеей обязательную отработку для выпускников педвузов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министр просвещения России Сергей Кравцов считает неплохой идеей введение обязательной отработки для выпускников педагогических вузов по аналогии с медиками, однако лучше подумать о расширении целевого набора в конкретные школы.

"Сама идея неплохая, вопрос ее реализации. (...) На мой взгляд, решение этого вопроса именно в расширении целевого приема (под конкретные школы)", - заявил Кравцов в комментарии телеграм-каналу "Юнашев Live".

Он отметил, что педагогическое направление является в настоящий момент третьим по популярности - конкурс в педагогические вузы составляет 12 человек на место.

Госдума 8 октября приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий с 1 марта 2026 года работу выпускников медицинских вузов в течение трех лет под руководством наставника в муниципальных и государственных медицинских учреждениях.

Исключение составят лица, которые работают в соответствии с договорами о целевом обучении.



