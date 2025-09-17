В российские вузы зачислено 904 тысячи абитуриентов, на бюджет - более 440 тысяч

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские вузы закрыли почти 100% выделенных мест в рамках приемной кампании 2025 года: в вузы зачислено 904 тысячи выпускников школ и колледжей, на бюджетные места - более 440 тысяч человек, сообщил на совещании у президента глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Приемная кампания в вузы в целом завершилась. В текущем году университетам по всем уровням образования было установлено 619 тысяч бюджетных мест. Большая часть этих мест - (...) около 74% - распределена в регионах", - сказал он.

По словам Фалькова, в результате конкурса университеты практически на 100% закрыли установленные цифры приема.

"По предварительным данным, в вузы зачислено 904 тысячи выпускников школ и колледжей, в том числе на бюджетные места - более 440 тысяч человек, на условиях платного приема - 464 тысячи человек", - отметил министр.

Предварительные итоги показывают, что инженерные специальности интересуют абитуриентов значительно больше, уточнил он.

Фальков отметил также прирост числа поступивших на направления, связанные с технологиями искусственного интеллекта. "В этом году в 161 университет поступили 14 тысяч человек. Если сравнивать с прошлом годом, это почти в два с половиной раза больше", - сказал он.