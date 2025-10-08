Проект о работе выпускников медвузов в течение 3 лет в госучреждениях прошел I чтение

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий с 1 марта 2026 года работу выпускников медицинских вузов в течение трех лет под руководством наставника в муниципальных и государственных медицинских учреждениях.

Проектом закона (№ 1006061-8), в частности, предусматривается, что в отношении лиц, получивших медицинское или фармацевтическое образование и впервые прошедших первичную аккредитацию по соответствующей специальности, в течение трех лет будет осуществляться наставничество в сфере здравоохранения, положение о котором установит Минздрав России.

В этот период указанные лица смогут работать медиками или фармацевтами в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, говорится в проекте закона.

Исключение составят лица, которые работают в соответствии с договорами о целевом обучении.

Вместе с тем проект закона регулирует вопросы получения целевого образования. Так, предусматривается, что если одна из сторон договора о целевом обучении не выполнит свои обязательства, то она выплачивает компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере компенсации за обучение.

Закрепляется возможность приостановления договора о целевом обучении в случае заключения нового договора о целевом обучении с тем же заказчиком целевого обучения по образовательной программе следующего уровня, предусматривается в законопроекте.

Если гражданин исполнил обязательство по осуществлению трудовой деятельности в соответствии с новым договором о целевом обучении, гражданин и заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по всем предшествующим договорам.

Если они не исполнили такие обязательства, то несут ответственность за неисполнение нового договора о целевом обучении и всех предшествующих договоров, говорится в законопроекте.

Также определяется перечень лиц, на которых не будут распространяться особенности целевого обучения по основным профессиональным образовательным программам медицинского образования и фармацевтического образования.

Кроме того, Минздрав России предлагается наделить полномочиями устанавливать максимальные контрольные цифры приема по программам ординатуры для организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам медицинского и фармацевтического образования.

Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.