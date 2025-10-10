Поиск

Путин отметил важность координации странами СНГ усилий на внешнеполитическом треке

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Государства СНГ постоянно "сверяют часы" друг с другом для координации работы на внешнеполитическом треке, заявил на саммите СНГ в узком составе президент России Владимир Путин.

"Координируем нашу работу и на внешнеполитическом треке. Сверяем постоянно часы, это важная работа с учетом таких событий, которые происходят на внешнем контуре", - отметил он.

Весьма актуальным в связи с этим он назвал, в частности, вынесенное сегодня на одобрение Совета совместное заявление по случаю восьмидесятилетия создания ООН. "И также, как и многие присутствующие, поддерживаем углубление контактов между Содружеством и ШОС. На это нацелен подготовленный проект решения о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ. Действительно, было бы полезно в полной мере использовать потенциал взаимодействия двух организаций для обеспечения безопасного и устойчивого развития наших стран и всего евразийского региона", - сказал президент.

Он выразил поддержку и принимаемым на заседании Совета глав государств СНГ принципиальным решениям о создании нового формата работы СНГ+.

"Это позволит активнее вовлекать в содружество с нашей организацией другие государства и международные структуры", - сказал Путин.

Владимир Путин ООН СНГ ШОС
Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

Минфин предложил оптимизировать процедуру получения лицензии на продажу алкоголя

Судья Верховного суда в отставке Момотов госпитализирован

Ушаков заявил, что РФ поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Сотовый оператор Т2 планирует в 2026 г. запустить собственную платежную карту

