Путин намерен на неформальном саммите СНГ обсудить итоги переговоров на Аляске

Саммит планируется провести в конце этого года в Петербурге, заявил президент РФ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен на неформальном саммите СНГ перед Новым годом "узким кругом" обсудить результаты российско-американских переговоров в Анкоридже.

"Если сочтете возможным, я был бы очень рад вас видеть в России, в Петербурге в конце этого года на неформальной нашей встрече. Я уже с некоторыми коллегами обменивался, информировал их о результатах работы в Анкоридже на Аляске с американцами по поводу урегулирования ситуации на Украине. У нас будет возможность еще совсем узким кругом собраться", - сказал Путин в ходе саммита СНГ в Душанбе.

"Я бы хотел именно в таком узком кругу вас подробнее проинформировать о результатах, которые мы, в целом, оцениваем положительно. Нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске", - сказал глава российского государства.

Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске.