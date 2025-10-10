Поиск

Путин примет участие в саммите СНГ в Душанбе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в саммите СНГ в Душанбе, на котором будут рассмотрены вопросы учреждения формата "СНГ плюс" и предоставление ШОС статуса наблюдателя в этой организации.

Как рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, "в ходе саммита будет обсуждаться вопрос об учреждении нового формата "СНГ плюс", который предполагает участие третьих стран в организации мероприятий под эгидой СНГ".

"Еще один важный вопрос - о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ. Соответствующее решение совета глав государств-членов ШОС принято 1 сентября в китайском городе Тяньцзине", - добавил Ушаков.

По его словам, в саммите также примут участие президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана Ильхам Алиев, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев, а также премьер Армении Никол Пашинян.

Ушаков рассказал, что сначала переговоры пройдут в узком формате. В них примут участие руководители делегаций и генсек Содружества Сергей Лебедев. В этом формате главы государств подведут итоги деятельности и наметят основные задачи на перспективу.

"Основное внимание в ходе заседания будет уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства, укреплению связей на пространстве СНГ. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам и обсудят вопросы обеспечения безопасности на пространстве всего Содружества", - сказал он.

После узкого формата переговоры пройдут в расширенном составе. В ходе этого заседания предполагаются выступления Лебедева с информацией об итогах беседы в узком составе и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о деятельности комиссии СНГ по правам человека в 2023-2025 годах, отметил Ушаков.

"Планируется подписание ряда документов. Это такие документы как программа сотрудничества государств-участников СНГ в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы и укреплению пограничной безопасности на 2026-2030 годы, концепция военного сотрудничества до 2030 года, совместное заявление глав государств СНГ по случаю восьмидесятой годовщины создания ООН, а также сотрудничеству в борьбе с транснациональной преступностью", - сказал он, пояснив, что всего к подписанию готовятся восемнадцать документов.

Участники заседания также примут решение о переходе с 1 января 2026 года председательства Туркменистану и проведении следующего саммита в Ашхабаде. Кроме того, предполагается принять решение о продлении на новый трехлетний срок полномочий Лебедева на посту генсека СНГ.

По словам Ушакова, в ходе своего выступления на заседании Путин пригласит лидеров стран СНГ приехать на традиционную неформальную встречу в конце декабря в Санкт-Петербург.

"Мы пока не определились с датой, но, я надеюсь, займемся этим сразу после того, как 15 октября состоится первый российско-арабский саммит", - сказал он.

Ушаков также не исключил возможности двусторонних встреч Путина с коллегами "на полях" саммита СНГ.

"Двусторонние встречи, естественно, будут: как заранее согласованные, так и встречи "на ногах" или встречи, о которых лидеры договорятся по ходу заседания", - сказал он.

После завершения саммита СНГ Путин ответит на вопросы журналистов об итогах своей поездки в Душанбе, отметил Ушаков.

