Путин не стал оценивать, достоин ли Трамп Нобелевской премии мира

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не будет оценивать, достоин ли был его американский коллега Дональд Трамп Нобелевской премии мира, но отметил, что тот много делает для разрешения застарелых международных кризисов.

"Достоин или не достоин действующий президент США Нобелевской премии, я не знаю, но он реально много делает для того, чтобы решить сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы", - сказал Путин на пресс-конференции в Душанбе.

Он, в частности, упомянул позицию Трампа в отношении украинского кризиса. "Я точно знаю, что в отношении кризиса на Украине он искренне стремится к этому (его решению - ИФ). Что-то там удалось, что-то не удалось, может быть, что-то еще удастся сделать на основе договоренностей и обсуждений в Анкоридже. Но он точно старается и точно работает над этими вопросами, вопросами достижения мира и разрешения сложных ситуаций", - подчеркнул президент РФ.

По его словам, "самый яркий пример - это ситуация на Ближнем Востоке".

В пятницу Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо.

Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвали вручить Трампу Нобелевскую премию мира.

