Нетаньяху и президент Египта призвали вручить Трампу Нобелевскую премию мира

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Нобелевской премии мира должен удостоиться президент США Дональд Трамп.

"Вручите Нобелевскую премию мира Дональду Трампу, он заслужил", - написал израильский премьер в четверг в соцсети X.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси также считает, что Трамп должен стать Нобелевским лауреатом, сообщает газета Daily News Egypt. В телефонном разговоре с Трампом ранее в четверг президент Египта подчеркнул, что лидер США должен получить эту награду за роль в достижении Израилем и движением ХАМАС соглашения по первой фазе американского плана урегулирования в секторе Газа.

Лауреата Нобелевской премии мира объявят в пятницу.

В ночь на четверг Трамп заявил, что, по его подсчетам, за второй президентский срок он уже сумел урегулировать восемь международных кризисов. При этом некоторые американские СМИ отмечают, что не во всех случаях фигура Трампа стала центральной в урегулировании. Кроме того, как отмечается в публикациях, некоторые конфликты, которые президент США считает решенными, могут вспыхнуть вновь.