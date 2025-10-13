Ключевской вулкан угрожает пеплопадом камчатским поселкам

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Ключевской вулкан, который в понедельник утром выбросил столб пепла на высоту до 7 км над уровнем моря, угрожает пеплопадом поселкам на Камчатке, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении вглубь полуострова. На его пути находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского округов. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, вероятность пеплопадов сохранится до 17 октября.

Для вулкана установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.