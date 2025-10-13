Поиск

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Вулкан Ключевской на Камчатке в понедельник утром выбросил столб пепла на высоту до 7 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

"Шлейф пепла протянулся на 33 км на юго-запад от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установила для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

Петропавловск-Камчатский Ключевской Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекино

Женщина погибла в результате атаки ВСУ в Курской области

Что произошло за день: воскресенье, 12 октября

Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май

Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май

Суд в Москве арестовал бывшего топ-менеджера "Трансконтейнера" и FESCO Исурина

Суд в Москве арестовал бывшего топ-менеджера "Трансконтейнера" и FESCO Исурина

Арестован глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь

Военная операция на Украине

За ночь над тремя регионами РФ сбили 32 украинских беспилотника

МВД РФ окажет помощь 800 депортированным из Латвии россиянам

Что произошло за день: суббота, 11 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7347 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2445 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });