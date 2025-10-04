Один турист погиб, второй в тяжелом состоянии на вулкане Вилючинский на Камчатке

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Один из туристов, сорвавшихся на вулкане Вилючинский на Камчатке, погиб, еще одна девушка в тяжелом состоянии, сообщает региональный главк МЧС.

"Один из туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане, погиб. Девушка, которая сорвалась вместе с ним, находится в тяжелом состоянии. Рядом с ней остаются четверо спасателей", - говорится в сообщении.

Третью участницу похода, которая находится выше по склону, продолжают искать двое спасателей.

В субботу, 4 октября, трое туристов сорвались с высоты на вулкане Вилючинский на Камчатке. Одна из пострадавших связалась со спасателями. На помощь им вылетел вертолет Центра медицины катастроф с группой спасателей и медиков. Также к туристам выехала группировка Камчатского спасательного центра МЧС России, которая продолжает восхождение.