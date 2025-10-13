Володин заявил о выдворении из России за 8 месяцев 35 тысяч нарушителей законов о миграции

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Принятые Госдумой законы в сфере миграционного законодательства способствуют контролю за соблюдением иностранными гражданами наших законов, заявил в Max спикер палаты Вячеслав Володин.

"Месяц назад, 10 сентября, истек срок пребывания в нашей стране иностранных граждан, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц - базу данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, - написал он. - Федеральной службой судебных приставов за 8 месяцев 2025 года за пределы нашей страны выдворено около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство".

"По данным МВД, на 1 сентября в реестре контролируемых лиц находились 770 тысяч мигрантов, треть из которых - женщины и дети", в отношении них теперь действует новый миграционный режим - режим высылки, добавил председатель Госдумы.

Этот режим подразумевает существенное расширение мер контроля, а также ограничение отдельных прав.

"Все те, кто не узаконил свой статус пребывания в России, обязаны покинуть нашу страну, сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда. В противном случае мигранту грозит принудительное выдворение с наложением штрафа. После этого в течение минимум 5 лет для него будет закрыт въезд в Россию", - написал Володин.

По его мнению, "созданная система способствует наведению порядка в миграционной сфере и контролю за соблюдением иностранными гражданами наших законов".