Комплекс мер по борьбе с мошенниками заработает с 1 сентября в РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Первого сентября вступят в силу законы, направленные на борьбу с мошенниками в России.

Среди них "период охлаждения" при выдаче кредитов, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции; возможность назначать уполномоченных лиц для подтверждения переводов со счетов и получения наличных; противодействие выводу похищенных денег через мобильный телефон; внесудебный порядок получения от банков правоохранительными органами информации по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц в целях расследования уголовных дел.

"Созданы механизмы, позволяющие защитить от действий мошенников людей, а также уберечь их от финансовых потерь", - отметил, комментируя вступающие в силу законы, в своем канале в Мах председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что также вступят в силу законы, усиливающие контроль за мигрантами.

В частности, повышаются действующие и вводятся новые пошлины для иностранных граждан, приезжающих в Россию.

В Москве и Московской области заработает эксперимент, предусматривающий для мигрантов обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию, биометрическое фотографирование и мониторинг геолокации абонентских устройств через специальное мобильное приложение.

"Все это позволит повысить прозрачность учета иностранных граждан, а также будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции", - написал Володин.

Кроме того, рядом законов запрещается навязывать гражданам дополнительные платные услуги и работы, а также создавать условия, предполагающие изначальное согласие на их приобретение.