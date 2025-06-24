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Володин заявил, что в части борьбы с незаконной миграцией все принятые законы заработали

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Принятые Госдумой законы, направленные на противодействие нелегальной миграции, заработали и уже существенно меняют ситуацию в этой сфере, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В части борьбы с незаконной миграцией ситуация существенно изменилась. Все законы заработали. Надо отдать должное Следственному комитету, МВД и Генпрокуратуре - они стоят на букве закона, который работает", - сказал Володин.

Он напомнил, что с 2024 года Госдума приняла 16 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, которые стали основой для работы правоохранительных органов. Володин подчеркнул, что инициаторами большинства нововведений выступили депутаты Госдумы.

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Как сказал Володин, результативными стали нормы закона об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Так, ранее в Екатеринбурге были задержаны участники преступной группы, организовавшие незаконное пребывание мигрантов в РФ. Среди них, в том числе, директор центра по приёму экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, который относится к Уральскому федеральному университету. Фигурантом еще одного уголовного дела об организации преступного сообщества стал директор центра по тестированию мигрантов при РУДН, который, по версии следствия, втянул в противоправную деятельность и своих сотрудников.

Кроме того, напомнил председатель Госдумы, с 1 апреля заработал закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школы. Володин подчеркнул, что из 3,6 тыс. заявившихся на сдачу экзамена, успешно пройти его смогли только 7% детей, а большинство не было допущено из-за проблем с документами.

По словам Володина, депутаты продолжают активно работать с правительством в части анализа правоприменения законов и донастройки существующих механизмов.

"Мы постоянно к этим вопросам возвращаемся, анализируем. Комиссия во главе с заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой не только разрабатывает возможные изменения законодательства, но и проводит мониторинг действующих норм", - подчеркнул Володин.

Вячеслав Володин Госдума
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