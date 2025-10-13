Поиск

Крашенинников выступил против обязательного обращения к медиации при разводе

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сказал журналистам, что считает недопустимым введение обязательного примирения супругов при разводе.

"Если мы говорим про медиацию, во-первых, она должна быть добровольной. Первое. И второе: она должна быть профессиональной, чтобы люди не "лезли в постель", а спрашивали, чем тебе помочь", - сказал он.

По его мнению, все остальные основания для примирения разводящихся - "это не очень правильно и не очень красиво".

"У нас в принципе существует как свобода брака, так и свобода развода. Соответственно, люди сами должны решать, идти им к медиаторам или нет", - добавил он.

Крашенинников напомнил, что в СССР был Кодекс брака и семьи, КОБС, а "еще была такая медиация типа комсомольского, профсоюзного или партийного собрания: вызывали и говорили, рассказывай, что у тебя в семье творится".

"Вот такого вида медиации нам, по-моему, точно не нужно. Вот такая медиация должна быть исключена", - отметил председатель комитета.

Он выразил понимание того, что авторы соответствующих инициатив, "конечно, хотят, чтобы семьи были сохранены, и стремление это правильное, разумное и со всех сторон поддерживаемое, но средства должны быть гуманные и правовые".

В ноябре 2024 года группа депутатов внесла в парламент законопроект № 779096-8 об обязательной попытке примирения разводящихся супругов, если у них есть несовершеннолетние дети.

Правительство высказало к этой инициативе замечания и предложило его доработать.

Павел Крашенинников Правительство Госдума СССР
