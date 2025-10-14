Минфин РФ предложил создать вторую в Сибири игорную зону

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает создать игорную зону в Республике Алтай, соответствующий законопроект опубликован на сайте министерства и федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Обсуждения законопроекта продлятся до 29 октября.

Согласно пояснительной записке, создание игорной зоны в Горном Алтае позволит обеспечить дополнительный стимул для развития региона, увеличить туристические потоки и создать новые рабочие места для жителей республики.

С 2008 года в соседнем с Республикой Алтай Алтайском крае действует игорная зона "Сибирская монета". Эта игорная зона площадью более 2 тыс. га расположена вблизи ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". Помимо игорной зоны в Алтайском крае, в РФ еще действуют игорные зоны в Приморском, Краснодарском краях, Крыму и Калининградской области.