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Власти Крыма сообщили о переносе места строительства игорной зоны

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Место строительства игорной зоны в Крыму перенесли, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) глава республики Сергей Аксенов.

"Будет строиться в республике Крым, процесс идет, идет оформление бумаг. Знаю, что инвестор решение соответствующее принял. (Перенесли - ИФ) в район Ялтинского морского порта", - сказал Аксенов.

Президент РФ Владимир Путин летом 2014 года поручил создать игорную зону в Крыму. Власти республики выбрали участок в 2018 году в районе поселка Кацивели, за пределами населенного пункта, как требует федеральное законодательство. В октябре 2019 года было подписано распоряжение о создании на юге Крыма игорной зоны "Золотой берег" площадью 146,8 тыс. кв. м.

"Частный собственник выкупил эти объекты на торгах на публичных, не могу пока сказать (что будет на этом месте - ИФ), но с учетом, что это крупный игрок рынка, скорее всего, будет большой отель там построен", - сказал Аксенов в пятницу.

Сообщалось, что реализацией проекта займется ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов" (УКИП), а объем инвестиций в строительство игорной зоны в Кацивели превысит 3 млрд рублей. Начало работ планировали на 2020 год, затем перенесли на 2021-й, потом - на 2022-й. Кто будет инвестором игорной зоны на новой локации, Аксенов не уточнил.

Владимир Путин Крым Сергей Аксенов
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