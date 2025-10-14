Алиханов допустил расширение перечня машин для такси в будущем

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Перечень автомобилей, которые могут работать в отрасли легковых такси после вступления в силу с 1 марта 2026 года поправок о локализации, в будущем может расширяться в том числе отдельными решениями правительства, отталкиваться при принятии которых будут от степени локализации машины, сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов.

Принят закон, по которому с 1 марта 2026 года для работы в такси будут допускаться не все автомобили, а лишь набирающие определенное количество баллов за локализацию производственных операций внутри страны и выпущенные в рамках специнвестконтрактов (СПИК), подписанных российскими компаниями в оговоренные периоды. Кроме того, закон предполагает опцию допуска к использованию в такси автомобилей по отдельному решению правительства. Уже работающих автомобилей решение не касается - они будут использоваться до конца жизненного цикла.

Минпромторг в начале октября опубликовал список автомобилей, подпадающих под новые требования локализации. В него вошли 20 моделей лишь шести брендов: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), "УАЗ" (Патриот, Хантер), Sollers (SP7), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space), Voyah (Free, Dream, Passion), "Москвич" (3, 3е, 6, 8) - то есть седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели. Часть из этих автомобилей - с ДВС, также есть последовательные гибриды и электромобили.

Таким образом, список, с одной стороны, содержал отдельные модели, которые не имеют широкого распространения именно как машины такси (например, Niva или УАЗ, на что обращали внимание ряд СМИ), а с другой - в нем не было некоторых автомобилей, которые производятся в России в заметных объемах и уже сейчас широко используются в отрасли.

Позже в министерстве уточнили, что это была лишь первая редакция списка. "До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на "Автоторе". Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим", - говорил представитель Минпромторга, отмечая, что в России производятся автомобили различных классов, что "с учетом ожидаемого расширения перечня закрывает потребности в наиболее популярных тарифных планах сервисов заказа такси".

Алиханов во вторник подтвердил журналистам, что ранее опубликованный Минпромторгом список автомобилей для такси будет расширяться.

"Напомню, что в постановлении правительства три основания для допуска автомобилей к рынку такси. Первое основание - это уровень локализации. Собственно говоря, все юморески относительно автомобилей Niva и УАЗ обусловлены тем, что есть просто первый критерий - кто достиг наибольшей локализации. Второй критерий - это перезаключение СПИК в определённые сроки, в том числе когда как раз уходило большое количество западных концернов. Под эти требования, например, подпадают автомобили, собранные в особой экономической зоне в Липецке ("Моторинвест", выпускающий Evolute и Voyah - ИФ) и в Калининграде (продукция "Автотора" - ИФ), по-моему, тоже", - отметил министр.

Еще одним основанием для расширения перечня машин такси являются отдельные решения правительства, подчеркнул Алиханов.

"Мы соответствующие предложения готовим. Но здесь тоже будем исходить и отталкиваться в первую очередь от уровня локализации автомобилей. У нас все сборочные производственные автомобильные площадки в стране перезапущены. Сейчас мы оцениваем, какие из автомобилей являются, скажем так, достойными с точки зрения уровня локализации, чтобы мы допустили их на рынок такси. Могу сразу сказать, что Haval, который с 2019 года работает в Туле, в наш перечень точно попадет, потому что они выполняют условия по уровню локализации, которые брали на себя, когда подписывали СПИК", - добавил министр.