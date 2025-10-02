Минпромторг пополнит список машин для такси моделями Haval, Tenet и "Автотора"

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Автомобили крупных российских производителей, чья продукция не была включена в первую версию списка рекомендованных для работы в такси марок, планируется внести в этот перечень до вступления 1 марта 2026 года в силу требований к локализации машин такси, сообщил журналистам представитель Минпромторга РФ в четверг.

Накануне министерство опубликовало список подпадающих под требования локализации закона о такси автомобилей, куда вошли 20 моделей лишь шести брендов: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), "УАЗ" (Патриот, Хантер), Sollers (SP7), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space), Voyah (Free, Dream, Passion), "Москвич" (3, 3е, 6, 8) - то есть седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели. Часть из этих автомобилей - с ДВС, также есть последовательные гибриды и электромобили.

Таким образом, сейчас список с одной стороны содержит отдельные модели, которые не имеют широкого распространения именно как машины такси, а с другой - не содержит некоторые автомобили, которые производятся в РФ в заметных объемах и могли бы в числе прочих использоваться для таксомоторных перевозок.

"Представленный список является первой редакцией. До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на "Автоторе". Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим", - сообщил журналистам представитель Минпромторга в четверг.

Итоговый перечень автомобилей для работы в такси будет сформирован ближе к 1 марта 2026 года, когда и вступают в силу соответствующие требования к локализации машин такси, добавил он. "Перечень также будет дополняться при выполнении автопроизводителями условий по локализации и СПИК (специнвестконтрактам - ИФ)", - сказал представитель министерства.

В Минпромторге подчеркивают, что законопроект о локализации такси не распространяется на сервисы для аренды автомобилей с водителями. Также изменения не затронут машины, которые уже работают в такси - такая техника продолжит эксплуатироваться без ограничений до конца жизненного цикла.

"На территории России производятся автомобили различных классов, что с учетом ожидаемого расширения перечня закрывает потребности в наиболее популярных тарифных планах сервисов заказа такси", - добавляют в Минпромторге.