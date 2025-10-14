МИД РФ осудил решение Латвии о выдворении нескольких сотен россиян

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Москве осуждают решение властей Латвии о выдворении нескольких сотен россиян, отмечают, что говорить об их немедленной депортации преждевременно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МИД России внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг бесчеловечного решения властей Латвии выдворить из страны наших соотечественников, не подтвердивших знание латышского языка", - сообщила она журналистам.

"Акцентируем, что говорить об угрозе немедленной массовой депортации россиян преждевременно. Ими могут быть задействованы различные административные и правовые механизмы для защиты своих прав", - добавила официальный представитель МИД РФ, отметив, что "посольство России в Риге ориентировано на оказание максимального содействия нашим соотечественникам".

"Осуждаем это бесчеловечное антигуманное варварство в отношении престарелых и часто больных людей. Настоящий нацизм", - заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что 841 проживающий в Латвии гражданин России не приступил к оформлению своего статуса пребывания в республике, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Для оформления статуса постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС) россиянам предлагалось сдать экзамен по латышскому языку и заполнить опросники.



