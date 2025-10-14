Госдума примет меры в ответ на планы Латвии выдворить сотни граждан РФ

Речь идет о россиянах, не сдавших экзамен на знание латышского языка

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главам профильных комитетов подготовить проект заявления, а также конкретные предложения в качестве реакции на планируемое выдворение из Латвии сотен граждан России, не сдавших экзамен на знание латышского языка.

"Сегодня попросим наших руководителей профильных комитетов, уполномоченного по делам соотечественников (депутата Госдумы Константина Затулина - ИФ), вице-спикера Госдумы Петра Толстого подготовить необходимые предложения, которые должны найти конкретный характер, охладить безумные головы, которые принимают такие решения", - сказал Володин во вторник на заседании.

Он отметил, что в отношении выдворяемых из Латвии речь идет о людях "пенсионного возраста, тех, кто уехали в прибалтийские страны по распределениям, или родились в прибалтийских странах, но при этом для себя сохранили русский язык как родной".

Володин поручил подготовить проект заявления Госдумы в связи с происходящим, которое палата парламента рассмотрит на заседании в четверг.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал защищать "людей, которых пешком отправляют через границу без копейки денег в Россию". "Мы должны предоставить им жилье, мы должны дать им возможность жить на новой родине, фактически в своей стране, и мне кажется, что одного нашего заявления недостаточно. Очень важно, что сделает правительство Российской Федерации на федеральном уровне и главы субъектов Федерации на своем уровне. Это вопрос чести и достоинства страны. Вопрос нашей гражданской позиции", - сказал Толстой.

Ранее сообщалось, что 841 проживающий в Латвии гражданин России не приступил к оформлению своего статуса пребывания в республике, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Для оформления статуса постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС) россиянам предлагалось сдать экзамен по латышскому языку и заполнить опросники.