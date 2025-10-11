МВД РФ окажет помощь 800 депортированным из Латвии россиянам

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - МВД РФ окажет помощь в обустройстве и адаптации 800 россиянам, которым аннулировали документы для постоянного проживания в Латвии, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"МВД России совместно с органами власти федерального и регионального уровней разработан комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории нашей страны российских граждан, в отношении которых государствами Прибалтики принято решение об аннулировании документов для постоянного проживания", - написала Волк в субботу в своем телеграм-канале.

Данное решение принято "в связи с новостными сообщениями о депортации из Латвийской Республики свыше 800 россиян, которые не подтвердили знание латышского языка и не прошли обязательную проверку безопасности".

"По прибытии в Россию им будет оказана всесторонняя помощь", - подчеркнула представитель министерства.