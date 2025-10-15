Путин примет в Кремле сирийского лидера

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин проведет 15 октября встречу в Кремле с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом аш-Шараа, сообщает пресс-служба Кремля.

Сирийский лидер совершит рабочий визит в Россию

"Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.