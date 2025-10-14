Президент Сирии в среду отправится в Москву

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа Фото: AP/TASS

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и президент РФ Владимир Путин в среду могут провести переговоры в Москве, сообщает во вторник агентство SANA.

"По информации от президентской пресс-службы, во время визита у аш-Шараа намечена встреча с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения региональных и международных событий, вызывающих взаимный интерес, а также путей развития сотрудничества ради общих интересов обеих стран", - информирует агентство.

По информации агентства, поездка аш-Шараа является частью "усилий по преобразованию отношений стран и изучения перспектив политического и экономического сотрудничества двух государств".

Кроме того, аш-Шараа встретится с членами сирийской общины в России.

На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хотела бы сохранить военные базы в Сирии, работа которых может быть переформатирована под новые реалии.

"Президент Владимир Путин не раз говорил, что мы не будем оставаться вопреки воле сирийского руководства, но оно, судя по всему, и целый ряд стран региона заинтересованы в том, чтобы наше присутствие там сохранялось", - сказал Лавров в интервью проекту "Мосты на Восток".

Как указал министр, РФ заинтересована в том, "чтобы все, что было начато, что-то с советских времен, что-то после 2011-2014 гг., все то, что касается содействия развитию национальной экономики, промышленности, сельского хозяйства, энергетики (Сирии - ИФ) - чтобы все это продолжалось", но "естественно, чтобы это было скорректировано под новые условия". "Это касается и наших военных баз", - сказал Лавров.