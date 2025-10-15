Совет директоров "Газпрома" 27 октября рассмотрит изменения в инвестпрограмме 2025 года

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" 27 октября рассмотрит вопрос о внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет компании на 2025 год, говорится в ее сообщении. Заседание пройдет в заочной форме.

Также в повестке вопрос "о ходе проводимых работ по расширению мощностей магистральной инфраструктуры, включая реконструкцию "запертых" газораспределительных станций" и "ежеквартальный отчет об итогах закупочной деятельности "Газпрома" за первое полугодие 2025 года".

Инвестиционная программа "Газпрома" на 2025 год по финансированию запланирована в объеме 1 трлн 523,7 млрд рублей. На 2024 год первоначально инвестпрограмма составляла 1,574 трлн рублей, в ходе традиционного пересмотра (по итогам работы в первом полугодии) она была увеличена до 1,642 трлн рублей.