"Газпром" запланировал инвестпрограмму на 2025 год в объеме 1,524 трлн рублей

Программа на 2024 год составила 1,642 трлн рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" запланировало инвестиционную программу на 2025 год по финансированию в объеме 1 трлн 523,7 млрд рублей, сообщила компания.

В четверг вопрос о бюджете и инвестпрограмме на следующий год рассматривало правление ПАО, далее он будет вынесен на утверждение совета директоров концерна.

На 2024 год первоначально инвестпрограмма составляла 1,574 трлн рублей, в ходе традиционного пересмотра (по итогам работы в первом полугодии) была увеличена до 1,642 трлн рублей.

На 2023 год первоначальный объем инвестпрограммы был 2,3 трлн рублей, после пересмотра он сократился до 1,966 трлн руб.

"Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках Программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности ПАО "Газпром" в финансировании", - отмечается в сообщении.

Инвестиционная программа на 2025 год предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов. В их числе: дальнейшее развитие центров газодобычи на Востоке России и полуострове Ямал, газификация российских регионов, расширение мощностей магистрального газопровода "Сила Сибири", газоперерабатывающего комплекса "Газпрома", а также проект "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" и проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа, сообщают газовики.