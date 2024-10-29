Поиск

"Газпром" увеличит инвестпрограмму-2024 до 1,642 трлн рублей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Газпром" одобрил увеличение инвестиционной программы на 2024 год по головной компании с 1,574 трлн рублей до 1,642 трлн рублей, говорится в распространенном сообщении.

Корпорация традиционно пересматривает инвестпрограмму по итогам работы в первом полугодии. Корректировка параметров на 2024 год обусловлена, в частности, уточнением объемов инвестиций по текущим проектам, отмечает ПАО.

Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках Программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности ПАО "Газпром" в финансировании, уверены в "Газпроме".

Как сообщалось, согласно первоначальной версии бюджета на 2023 год, инвестиционная программа по финансированию головной компании ПАО "Газпром" была запланирована в размере 2,3 трлн рублей. В ходе традиционного пересмотра она была уменьшена на 334,34 млрд рублей до 1,966 трлн рублей.

Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Головная компания "Газпрома" в III квартале вышла в прибыль по РСБУ

Убыток головной компании "Газпрома" по РСБУ за 9 месяцев составил 309 млрд рублей

Президент подписал закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тысячи рублей

Президент подписал закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тысячи рублей

Всемирный банк ждет падения сырьевых цен до минимума за 5 лет в 2025 году

Всемирный банк ждет падения сырьевых цен до минимума за 5 лет в 2025 году

Выручка McDonald's в III квартале превзошла прогнозы

Выручка McDonald's в III квартале превзошла прогнозы

CEO "Северстали" допустил спад потребления стали в России в 2024 году на 5-7%

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });