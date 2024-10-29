"Газпром" увеличит инвестпрограмму-2024 до 1,642 трлн рублей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Газпром" одобрил увеличение инвестиционной программы на 2024 год по головной компании с 1,574 трлн рублей до 1,642 трлн рублей, говорится в распространенном сообщении.

Корпорация традиционно пересматривает инвестпрограмму по итогам работы в первом полугодии. Корректировка параметров на 2024 год обусловлена, в частности, уточнением объемов инвестиций по текущим проектам, отмечает ПАО.

Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках Программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности ПАО "Газпром" в финансировании, уверены в "Газпроме".

Как сообщалось, согласно первоначальной версии бюджета на 2023 год, инвестиционная программа по финансированию головной компании ПАО "Газпром" была запланирована в размере 2,3 трлн рублей. В ходе традиционного пересмотра она была уменьшена на 334,34 млрд рублей до 1,966 трлн рублей.