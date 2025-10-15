Мурашко заявил, что передача функций страховщиков территориальным фондам ОМС станет стимулом для страховых медорганизаций

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что предоставление губернаторам возможности передавать территориальным фондам обязательного медицинского страхования (ОМС) полномочия частных страховых медорганизаций не приведет к злоупотреблению властью со стороны губернаторов и послужит стимулом для страховых медорганизаций усилить свою работу.

"Никогда не видел, чтобы губернатор самостоятельно, исходя из своих личных подходов, какое-то решение принял. Как правило, это связано, в том числе, с работой или контрольного управления, или с оценкой, в том числе, работы страховых или фонда ОМС. Решение губернатора - это в любом случае всегда документ, который подтверждается коллегиально. Поэтому никакого тут что называется "злоупотреблением властью" в этой ситуации не усматривается", - сказал Мурашко в среду на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Министр отметил, что в критерии качества работы губернаторов входит несколько параметров. Первый - это народосбережение. Второй фактор - удовлетворенность граждан. "Поэтому у губернаторов в данной ситуации должны быть полномочия", - заявил глава Минздрава РФ.

Мурашко отметил, что это послужит "стимулом для страховых медицинских организаций усилить свою работу".

"Я общался с некоторыми губернаторами, мнения разные. Там, где страховая медицинская организация зарекомендовала себя и показала (себя) как защита прав застрахованных, как организация, которая позволяет, в том числе, добиваться повышения показателей губернатора. Здесь идет возможность для реализации губернатора. Потому что, когда он за это отвечает, но на это не влияет через ключевой механизм, - вот это вызывает вопрос. Поэтому губернаторский корпус это совершенно четко понимает", - сказал министр.

"В данной ситуации нужно не создавать турбулентность в этом движении, а сконцентрироваться на качестве работы в интересах граждан РФ. Эта норма, которая позволит быть лучше", - заключил Мурашко.

Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании в текущую среду одобрил в первом чтении законопроект, который предлагает предоставить регионам России возможность передавать территориальным фондам ОМС полномочия частных страховых медицинских организаций. Согласно предлагаемым нововведениям, губернаторы должны будут принимать соответствующее решение не менее чем за год до его реализации.

В Минздраве России ранее заявили, что при передаче функций страховщиков территориальным фондам ОМС права граждан на бесплатную медпомощь будут обеспечены. Предоставление главам регионов РФ права принимать такое решение "позволит обеспечить гибкость при реализации полномочий России в сфере обязательного медицинского страхования", заявили в министерстве.