Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

Валентина Матвиенко. Архивное фото. Фото: EPA/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает пересмотреть подходы к оплате медицинской страховки за трудоспособных неработающих россиян из региональных бюджетов и подумать над механизмом, при котором такие граждане сами будут нести эти расходы.

"Еще один чувствительный момент - оплата медицинской страховки за неработающее население. Мы понимаем, что среди них немало людей трудоспособного возраста, которые якобы не работают и, соответственно, не платят никаких взносов за свое медицинское обслуживание. Бремя по выплатам ложится на плечи субъектов Федерации. И я считаю, что здесь тоже надо скорректировать подходы", - сказала Матвиенко на слушаниях в Совете Федерации, посвященных проекту федерального бюджета на ближайшие три года.

По ее мнению, это нужно сделать, не нарушая права граждан, прописанные в Конституции, но при этом так, "чтобы снять долю этой несправедливой нагрузки с бюджетов регионов".

"Когда молодые, здоровые работоспособного возраста нигде не работают - это теневая занятость либо просто не хотят работать. Тогда вопрос: а за счет каких доходов, источников они живут? - сказала Матвиенко. - У меня есть такая идея. Работодатели платят в медстрах за работников в среднем по стране 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве, они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить вот эту среднюю страховку в год?"

По ее мнению, "это никакое не нарушение конституционных (прав)".

"Получается, что те люди, которые честно работают, не в тени, получают зарплату, с их доходов работодатель платит медицинскую страховку, они содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных, не работающих просто так граждан. Ну это же несправедливо, это неправильно!" - считает Матвиенко.

"Давайте отработаем, и это, конечно, существенно снимет нагрузку с региональных бюджетов - оплату за неработающее население", - полагает она.

Спикер подчеркнула, что речь не идет о людях, имеющих, например, проблемы со здоровьем, препятствующие возможности работать.

"Я считаю, любой здоровый человек 45 тысяч в год может заплатить, эти небольшие такие, не колоссальные средства", - заявила Матвиенко.

Продолжая эту тему, спикер подчеркнула: "Мы никаких непродуманных решений в ущерб населению никогда не примем".

"Мы, не только власть, - общество, должны себе ответить, как правильно и справедливо в этой ситуации поступить. И мы найдем такое решение совместно, безусловно", - сказала она.

По ее словам, диалог и консультации на эту тему продолжатся.

"Мы будем очень взвешенно подходить и ждем, какие еще будут варианты предложений. Как правило хватаются и делают из этого жареную сенсацию. Нет, это назревшая и перезревшая проблема, и общество должно дать на нее ответ", - отметила Матвиенко.