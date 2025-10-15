МВД РФ аннулировало 2,3 тыс. ВНЖ и разрешений на проживание иностранцам с фиктивными браками

В 2024 году данный показатель едва превышал 200

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили об аннулировании в 2025 году более 2,3 тыс. разрешений на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) иностранцам, фиктивно заключившим браки с россиянами ради статуса.

"С начала 2025 года МВД России аннулировано 765 РВП и 1545 ВНЖ, которые были выданы на основании ранее заключенного брака с гражданином Российской Федерации, в связи с расторжением таких браков после получения миграционного статуса", - сообщила в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Представитель полиции отметила, что в 2024 году данные показатели в общей сумме едва превышали отметку в 200.

Волк напомнила, что данные меры достигнуты благодаря вступлению в силу 25 января 2025 года закона, в рамках которого для получения РВП без учета квоты стало недостаточно одного факта регистрации брака с гражданином России. Была введена необходимость нахождения в браке с гражданином РФ не менее трех лет до дня обращения с заявлением о выдаче РВП либо наличие общего ребенка, рожденного или усыновленного в браке с гражданином России.