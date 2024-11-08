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Половина получивших бессрочный ВНЖ в РФ мигрантов оформила для этого фиктивное отцовство

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Порядка 50% решений о выдаче вида на жительство иностранцам в 2023 году было связано с установлением мигрантами отцовства над детьми-россиянами за деньги, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Также распространен механизм получения иностранными гражданами бессрочного вида на жительство в упрощенном порядке в связи с наличием родителей, сына или дочери, состоящих в российском гражданстве. В 2023 году почти 50% от общего числа решений о выдаче вида на жительство принято по данному основанию", - написала Волк в своём телеграм-канале.

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По словам представителя министерства, в данном случае речь идёт об иностранных гражданах, установивших отцовство над детьми с гражданством РФ. "Матери таких детей соглашаются признать мигрантов родителями за денежное вознаграждение", - пояснила Волк.

При этом в 2023 году около 40% от общего числа решений о выдаче разрешения на временное проживание принято по факту брака.

Представитель министерства обратила внимание, что из-за отсутствия ограничений "институты брака и установления отцовства приобрели характер криминальных инструментов для организации незаконной миграции". В этой связи в МВД ведут работу по установлению признаков заключения иностранными гражданами фиктивных браков.

"В органы прокуратуры направляются материалы в целях проверки выявленных обстоятельств и инициирования в судебном порядке признания браков недействительными. В прошлом году по этой причине аннулировано 240 разрешений на временное проживание и 107 видов на жительство", - отметила Волк.

МВД РФ
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