Ученые зафиксировали 11 вспышек на Солнце с начала дня

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В среду на Солнце зарегистрировано 11 вспышек, из них две - сильные, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"С начала дня произошло уже 11 вспышек, в том числе два сильных события уровня M (одна из вспышек стала второй по силе за последние четыре месяца)", - говорится в сообщении.

В лаборатории также отметили, что во вторник вечером солнечная активность резко усилилась.

"Модели показывают, что завтра должен начать регистрироваться геомагнитный отклик на всплеск солнечной активности, так как до Земли дойдут первые, пока слабые, выбросы плазмы, покинувшие Солнце трое суток назад в самом начале текущего всплеска", - добавили ученые.

По их данным, основное геомагнитное воздействие ожидается с пятницы по воскресенье. "В этот же период могут возобновиться интенсивные полярные сияния", - сообщили в лаборатории.