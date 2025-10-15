В Севастополе второй раз за день остановил работу морской пассажирский транспорт

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Севастопольской бухте остановлено движение морского пассажирского транспорта, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Причина приостановки не называется. На площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

До этого морской пассажирский транспорт приостанавливал работу утром. Перерыв продолжался с 6:37 до 7:26 утра.