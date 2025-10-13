Поиск

Морской пассажирский транспорт снова приостановил работу в Севастополе

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте в понедельник вечером приостановлено третий раз за день, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.

Причины не называются. На площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Ранее морской пассажирский транспорт приостановил работу в воскресенье вечером. Причины не назывались. В понедельник утром дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила о возобновлении работы. Днём бухта также была перекрыта менее получаса, затем еще 40 минут.

Севастополь
