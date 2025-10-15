Поиск

Комитет Думы рекомендовал к I чтению запрет повторных штрафов за вождение без ОСАГО в течение дня

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о запрете повторных штрафов в течение дня за вождение без полиса ОСАГО. Об этом сообщил глава комитета Анатолий Аксаков.

Группа депутатов во главе с Аксаковым внесла законопроект 1022971-8 в палату в сентябре. Он вносит поправку в КоАП, по которой собственника автомобиля, не оформившего полис ОСАГО, в случае фиксации транспортного средства дорожными камерами, будут штрафовать не более одного раза в сутки.

Сейчас статья 12.37 КоАП позволяет выписывать несколько штрафов в день, если нарушение фиксируется неоднократно. Авторы законопроекта предложили ограничиться одним штрафом в сутки.

Согласно пояснительной записке, разработка законопроекта была обусловлена проводимыми ЦБ, Минфином, МВД и Российским союзом автостраховщиков (РСА) мероприятиями по разработке дополнительного механизма контроля за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Также учтено, что с 1 марта 2025 года полис ОСАГО исключен из пакета документов при регистрационных действиях, что обостряет необходимость скорейшего введения альтернативного механизма контроля.

В связи с доработкой программного обеспечения "Паутина", которое используется для автоматизации работы центров фиксации нарушений ПДД, предусматривается вступление в силу закона с 1 сентября 2026 года.

Сейчас за отсутствие ОСАГО предусмотрен штраф 800 рублей. При повторном нарушении - от 3 до 5 тысяч рублей.

