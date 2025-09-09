Правительство поддержало проект, снимающий риск множественных штрафов при видеоконтроле за наличием ОСАГО

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало законопроект, который призван обеспечить корректную работу системы контроля за наличием у водителя полиса ОСАГО методом фотовидеофиксации.

Штрафы за езду без полисов ОСАГО в РФ установлены давно, они составляют от 800 рублей за единичное нарушение до 3-5 тыс. руб. за повторные выявленные. При обсуждении проекта о запуске мониторинга и выявления дорожными камерами водителей без полиса в транспортном потоке с последующим наложением штрафов возникла сложность: различные камеры могли неоднократно фиксировать одно и то же нарушение в течение дня у одного водителя. Важно было избежать множественных штрафов за сутки за отсутствие полиса ОСАГО как единичное нарушение, признанное длящимся.

Соответствующие поправки в статью 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях подготовил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Согласно проекту отзыва на проект, с которым ознакомился "Интерфакс", правительство поддержало депутатскую инициативу. После утверждения правительственной комиссией по законопроектной деятельности отзыв будет направлен в Госдуму.

Законопроектом предлагается дополнить статью 12.37 КоАП таким примечанием: "Собственник (владелец) транспортного средства в случае, если административное правонарушение, предусмотренное частью 2 или 3 данной статьи (неисполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортного средства), было зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами (...) два и более раза в течение суток применительно к такому транспортному средству после момента первой фиксации такого административного правонарушения, не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи в течение суток, когда такое административное правонарушение было зафиксировано".

На практике это означает, что штраф автовладельцу за езду без ОСАГО после фиксации камерами может приходить один раз за сутки. При этом если нарушение не устраняется, на следующий день водитель вновь может получить штраф – и так до тех пор, пока не оформит полис.

Правительство поддержало проект при условии доработки: так, предлагается установить отлагательный срок вступления закона в силу. Это необходимо для завершения модернизации специального программного обеспечения "Паутина", отработки механизма привлечения к административной ответственности и решения организационных вопросов, связанных с доступностью услуг страхования, сказано в проекте отзыва.

Информационно-аналитическая система ГИБДД "Паутина" позволяет сотрудникам МВД и других ведомств отслеживать автомобили по всей России, используя данные с уличных камер видеонаблюдения и комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Запуск проекта по выявлению водителей без полисов ОСАГО в дорожном потоке с помощью дорожных камер обсуждается не первый год, российские автостраховщики неоднократно заявляли, что готовы к старту проекта. Но его реализация невозможна без упомянутых изменений в КоАП.

Согласно оценкам Российского союза автостраховщиков доля водителей, участвующих в дорожном движении без полисов ОСАГО, в среднем по РФ составляет 7-10%. При ДТП по их вине пострадавшие водители не смогут получить страховую компенсацию ущерба.