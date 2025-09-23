Поиск

Собственника авто, зафиксированного камерами без полиса ОСАГО, предложили штрафовать не чаще раза в сутки

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты внесли в Госдуму поправку в КоАП, по которой собственника автомобиля, зафиксированного камерами без полиса ОСАГО, будут штрафовать не более одного раза в сутки.

Документ (№ 1022971-8) размещен в электронной базе данных парламента. Авторы - группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас статья 12.37 КоАП позволяет выписывать несколько штрафов в день, если нарушение фиксируется неоднократно. Авторы предлагают ограничиться одним штрафом в сутки.

Согласно пояснительной записке, разработка законопроекта обусловлена проводимыми ЦБ, Минфином, МВД и Российским союзом автостраховщиков (РСА) мероприятиями по разработке дополнительного механизма контроля за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Также учтено, что с 1 марта 2025 г. полис ОСАГО исключен из пакета документов при регистрационных действиях, что обостряет необходимость скорейшего введения альтернативного механизма контроля.

В связи с доработкой программного обеспечения "Паутина", которое используется для автоматизации работы центров фиксации нарушений ПДД, предусматривается вступление в силу закона с 1 сентября 2026 г.

"Идея законопроекта заслуживает внимания, поскольку вводимое им регулирование позволит обеспечить соблюдение баланса частных и публичных интересов, а также принципа справедливости при реализации механизма административной ответственности", - говорится в отзыве правительства.

Сейчас за отсутствие ОСАГО предусмотрен штраф 800 рублей. При повторном нарушении - от 3 до 5 тысяч рублей.

