Поиск

Лавров заявил, что "аляскинский процесс" не завершен

Москва ждет ответа Вашингтона по итогам обсуждения украинского урегулирования

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - То, что говорит президент США Дональд Трамп о возможных поставках ракет "Томагавк" Украине, не затрагивает состоявшиеся в ходе российско-американского саммита на Аляске обсуждения украинского урегулирования, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Это (заявления о возможных поставках "Томагавков" - ИФ) не ответ на ту концепцию (обсуждавшуюся на Аляске - ИФ). Никакие его заявления про "Томагавки" никак не затрагивают того, что концептуально обсуждалось на Аляске. Я бы даже так сказал, концептуально-практически", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

По словам министра, в настоящее время Москва ждет ответа Вашингтона по итогам обсуждений.

В РоссииМИД заявил о значительном исчерпании импульса, заданного на саммите РФ-США на АляскеМИД заявил о значительном исчерпании импульса, заданного на саммите РФ-США на АляскеЧитать подробнее

Как заявил Лавров, президент РФ Владимир Путин на Аляску "привез ответ на предложения, доставленные за пару недель до этого спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Москву".

Президент РФ, пояснил глава МИД, "тогда взял какое-то время на раздумье, и на Аляске сказал, что готов согласиться с концепцией, которую привез Уиткофф, поскольку она, прежде всего, отражает понимание первопричин и нацелена на их устранение". "Собственно говоря, он объяснил, как, приняв эту концепцию, ее можно воплотить в жизнь", - уточнил Лавров.

"Президент США Дональд Трамп сказал, что должен посоветоваться в Вашингтоне. Мы ждем реакции", - резюмировал глава МИД.

Отвечая на вопрос о том, насколько "фактору Аляски" хватит времени, Лавров подчеркнул, что "аляскинский процесс не завершен".

Как пояснил глава МИД, после переговоров на Аляске Трамп поехал "советоваться, как он сказал, с союзниками в Вашингтоне". Они, по словам Лаврова, в свою очередь, "пытаются убедить" президента США, что "это не (президент Украины) Владимир Зеленский с Европой "дурака валяют", а президент России Владимир Путин не хочет мира".

"Да, на него (Трампа - ИФ) давят", - сказал министр.

По словам Лаврова, "сейчас администрация Трампа понимает необходимость вникать в первопричины и старается это делать".

"По-прежнему ожидаем конкретной реакции на итоги переговоров на Аляске. Мы им верны", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что Москва будет наблюдать, "как пойдут дела в Вашингтоне" и как президент США и его команда будут реагировать на "ультиматумы" Киева и некоторых западных лидеров по урегулированию конфликта, требующих "изменить их (Трампа и команды - ИФ) внутренние ощущения, интуитивные подходы к Украине и открыто занять позицию, которую продвигают самые оголтелые европейцы-русофобы".

"Исходим из того, что концептуально там (на Аляске - ИФ) было взаимное понимание. О том, как это понимание может быть претворено в практические дела "на земле", тоже говорили. Четко изложили, как мы это видим. Президент Трамп сказал, что ему нужно посоветоваться с союзниками. Процесс консультаций, видимо, продолжается", - сказал Лавров.

Хроника 11 августа – 15 октября 2025 годаВстреча Путина и Трампа на Аляске
МИД РФ США Сергей Лавров Владимир Путин Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мораторий на обнуление топливного демпфера не отменит увеличение "отсечки" на 10 п. п.

Мособлсуд утвердил решение о взыскании с Тинькова в пользу Дерипаски 40 млн руб. из-за оскорблений

РФ и Белоруссия подписали программу стратегического партнерства в военной сфере

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Москва и Дамаск обсуждают тему военного присутствия РФ в Сирии в закрытом режиме

Москва и Дамаск обсуждают тему военного присутствия РФ в Сирии в закрытом режиме

МВД РФ аннулировало 2,3 тыс. ВНЖ и разрешений на проживание иностранцам с фиктивными браками

МВД РФ аннулировало 2,3 тыс. ВНЖ и разрешений на проживание иностранцам с фиктивными браками

Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии за события 2008 года

Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });