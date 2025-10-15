Лавров заявил, что "аляскинский процесс" не завершен

Москва ждет ответа Вашингтона по итогам обсуждения украинского урегулирования

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - То, что говорит президент США Дональд Трамп о возможных поставках ракет "Томагавк" Украине, не затрагивает состоявшиеся в ходе российско-американского саммита на Аляске обсуждения украинского урегулирования, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Это (заявления о возможных поставках "Томагавков" - ИФ) не ответ на ту концепцию (обсуждавшуюся на Аляске - ИФ). Никакие его заявления про "Томагавки" никак не затрагивают того, что концептуально обсуждалось на Аляске. Я бы даже так сказал, концептуально-практически", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

По словам министра, в настоящее время Москва ждет ответа Вашингтона по итогам обсуждений.

Как заявил Лавров, президент РФ Владимир Путин на Аляску "привез ответ на предложения, доставленные за пару недель до этого спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Москву".

Президент РФ, пояснил глава МИД, "тогда взял какое-то время на раздумье, и на Аляске сказал, что готов согласиться с концепцией, которую привез Уиткофф, поскольку она, прежде всего, отражает понимание первопричин и нацелена на их устранение". "Собственно говоря, он объяснил, как, приняв эту концепцию, ее можно воплотить в жизнь", - уточнил Лавров.

"Президент США Дональд Трамп сказал, что должен посоветоваться в Вашингтоне. Мы ждем реакции", - резюмировал глава МИД.

Отвечая на вопрос о том, насколько "фактору Аляски" хватит времени, Лавров подчеркнул, что "аляскинский процесс не завершен".

Как пояснил глава МИД, после переговоров на Аляске Трамп поехал "советоваться, как он сказал, с союзниками в Вашингтоне". Они, по словам Лаврова, в свою очередь, "пытаются убедить" президента США, что "это не (президент Украины) Владимир Зеленский с Европой "дурака валяют", а президент России Владимир Путин не хочет мира".

"Да, на него (Трампа - ИФ) давят", - сказал министр.

По словам Лаврова, "сейчас администрация Трампа понимает необходимость вникать в первопричины и старается это делать".

"По-прежнему ожидаем конкретной реакции на итоги переговоров на Аляске. Мы им верны", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что Москва будет наблюдать, "как пойдут дела в Вашингтоне" и как президент США и его команда будут реагировать на "ультиматумы" Киева и некоторых западных лидеров по урегулированию конфликта, требующих "изменить их (Трампа и команды - ИФ) внутренние ощущения, интуитивные подходы к Украине и открыто занять позицию, которую продвигают самые оголтелые европейцы-русофобы".

"Исходим из того, что концептуально там (на Аляске - ИФ) было взаимное понимание. О том, как это понимание может быть претворено в практические дела "на земле", тоже говорили. Четко изложили, как мы это видим. Президент Трамп сказал, что ему нужно посоветоваться с союзниками. Процесс консультаций, видимо, продолжается", - сказал Лавров.