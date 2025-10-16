Кремль ориентируется на официальные заявления КНР и Индии по закупкам нефти РФ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Кремль ориентируется на официальные заявления представителей Индии и Китая по вопросу закупок российской нефти этими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ориентируемся на официальные заявления, которые были от министерства иностранных дел Индии, из Дели, и из Пекина также было заявление", - сказал он журналистам, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что премьер Индии Нарендра Моди заверил его, что Дели прекратит закупки российской нефти, и что Пекин должен сделать то же самое.

В МИД Индии в ответ на заявления Трампа подчеркнули, что власти страны при решениях относительно закупок нефти и газа ориентируются на защиту интересов индийских потребителей.

В свою очередь, представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что в Пекине считают законным "торговое и энергетическое сотрудничество с другими странами, в том числе с Россией", а позиция Вашингтона по этому вопросу отрицательно сказывается на международной торговле.