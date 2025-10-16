Поиск

В Пекине заявили, что позиция США по поводу нефти РФ вредит мировой торговле

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Позиция Вашингтона по российской нефти отрицательно сказывается на международной торговле, заявил в четверг представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Подход США - это одностороннее запугивание и экономическое принуждение, что сильно подрывает правила международной торговли и ставит под угрозу безопасность и стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок", - приводит издание The Global Times его комментарий по поводу призывов США прекратить импорт российской нефти в Китай.

Линь Цзянь отметил, что в МИД КНР считают законным "торговое и энергетическое сотрудничество с другими странами, в том числе в Россией".

В МИД КНР также выступили "против незаконных односторонних санкций в отношении Китая" и пообещали ответные меры против США в случае нарушения прав и интересов Китая.

Накануне глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что из-за импорта КНР российской нефти большинство американских сенаторов готовы наделить президента США Дональда Трампа полномочиями ввести пошлины на китайские товары в размере 500%.

Также накануне Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить покупку российской нефти. По мнению Трампа, "теперь надо, чтобы Китай сделал то же самое".

В МИД Индии на фоне этих заявлений сказали, что власти страны при решениях относительно закупок нефти и газа ориентируются на защиту интересов индийских потребителей.

Китай США Индия
