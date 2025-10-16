МИД Индии на фоне слов Трампа о нефти из РФ назвал приоритетом интересы индийских потребителей

Фото: Firdous Nazir/NurPhoto via Getty Images

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Власти Индии при решениях относительно закупок нефти и газа ориентируются на защиту интересов индийских потребителей, заявили в четверг в МИД страны.

"Защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации всегда была нашим постоянным приоритетом. Наша импортная политика полностью ориентируется на эту цель", - сказал представитель ведомства Рандхир Джайсвал.

Он отметил, что для Индии важно обеспечить стабильные цены на энергоносители и надежные поставки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить покупку российской нефти. По мнению американского лидера, "теперь надо, чтобы Китай сделал то же самое".



