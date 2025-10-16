Дума осудила решение Латвии о высылке не сдавших экзамен на знание языка россиян

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла заявление о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан.

Депутаты нижней палаты в заявлении "решительно осуждают очередной виток дискриминации со стороны латвийских властей в отношении постоянно проживающих в этой стране граждан Российской Федерации".

"Антигуманное ужесточение требований к русскому национальному меньшинству коснулось, в первую очередь, людей преклонного возраста, которые в силу объективных причин сталкиваются с невозможностью прохождения унизительных процедур. Власти Латвии в своей оголтелой русофобии скатились к требованию о знании национального языка даже глухонемыми и слепыми. Достоверно известно о смерти нескольких пожилых людей в ходе экзамена, устроенного для пересмотра вида на жительство в Латвии, а также о случаях суицида непрошедших экзаменационное испытание", - говорится в заявлении.

Депутаты отметили, что "факты вопиющего нарушения фундаментальных прав и свобод русскоязычного населения Латвии не будут оставлены без внимания, а депортируемым гражданам Российской Федерации будут предоставлены все необходимые меры поддержки на исторической Родине".

"Считая недопустимой дискриминацию по признакам языка, расы, национального или этнического происхождения, политических или иных убеждений, депутаты Государственной думы призывают здравомыслящую часть мирового сообщества осудить неонацистскую политику латвийского руководства и объединить усилия в борьбе с нарушениями основополагающих прав и свобод человека, любыми формами шовинизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - говорится в заявлении.

Оно было подготовлено по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в связи с намерениями латвийских властей депортировать 841 гражданина РФ преимущественно пенсионного возраста, не подтвердившего знание латышского языка и не подписавшего ряд опросных листов.

Как отметил Володин, в Латвии притеснению подверглись те, кто "когда-то приехал сюда по распределению, но для себя сохранил русский язык как родной". "Те, кто не хочет размениваться с местными бандитами - иначе их не назовешь - и принимать гражданство другой страны, сегодня терпят унижения, гонения. Коллеги, мы, безусловно, должны сделать все, чтобы защитить наших граждан", - сказал председатель Госдумы.

На заседании в четверг Володин призвал зарубежных политиков не отмалчиваться в связи с решением властей Латвии о выдворении граждан РФ.

"Если мы стандарты определяем, тогда давайте ими руководствоваться. А если такое происходит в отдельно взятой стране, тогда не работает ни один институт международный. Я уже не говорю про Европарламент, Организацию Объединенных Наций. Что молчат?" - сказал он.