Дума рассмотрит проект заявления о недопустимости дискриминации россиян в Латвии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Заявление Государственной думы о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан будет рассмотрено на пленарном заседании в четверг, сообщили в пресс-службе Госдумы.

"Заявление Госдумы о недопустимости дискриминации в Латвии российских граждан планируется рассмотреть на заседании в четверг, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы", - сказали в пресс-службе в среду.

Там же отметили, что соответствующее обращение подготовлено по поручению председателя Госдумы. Тема защиты прав соотечественников стала одной из главных на заседании 14 октября в связи с намерениями латвийских властей депортировать 841 человека. Речь идет о гражданах РФ преимущественно пенсионного возраста, кто не смог подтвердить знание латышского языка.

Как отмечал Володин, в Латвии притеснению подверглись те, кто "когда-то приехал сюда по распределению, но для себя сохранил русский язык как родной". "Те, кто не хочет размениваться с местными бандитами - иначе их не назовешь - и принимать гражданство другой страны, сегодня терпят унижения, гонения. Коллеги, мы, безусловно, должны сделать все, чтобы защитить наших граждан", - сказал председатель Госдумы.

"Считая недопустимой дискриминацию по признакам языка, расы, национального или этнического происхождения, политических и иных убеждений, депутаты Государственной думы призывают здравомыслящую часть мирового сообщества осудить неонацистскую политику латвийского руководства и объединить усилия в борьбе с нарушениями основополагающих прав и свобод человека, любыми формами шовинизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - говорится в проекте заявления, опубликованном в базе законодательной деятельности Госдумы.

Ранее сообщалось, что 841 проживающий в Латвии гражданин России не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Для оформления статуса постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС) россиянам предлагалось сдать экзамен по латышскому языку и заполнить опросники.