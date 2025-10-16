Продажи организованных туров в КНР из РФ выросли на 30-140% после отмены виз

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Продажи организованных туров в Китай заметно выросли после введения безвизового режима 15 сентября, туроператоры оценивают рост в 30-140%, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Спрос на Китай сейчас существенно превосходит прогнозы, которые давались на момент отмены виз для россиян, можно уверенно говорить об очень существенном увеличении спроса на материковую часть - 50% и более. Причем зачастую это не просто поездки в Пекин или Шанхай, а комбинированные сити-туры с пляжным отдыхом на Хайнане. Пока что это наиболее популярный формат, поскольку позволяет совмещать понятный и предсказуемый отдых на уже знакомом Хайнане с новыми локациями на материке. Запрашивают много комбинированных туров Хайнань - Шанхай или Хайнань - Пекин", - цитирует пресс-служба РСТ гендиректора компании Space Travel Артура Мурадяна.

По его оценке, стоимость билетов чуть снизилась относительно первых недель после запуска безвизового режима, но все равно остается довольно высокой, так как нынешние объемы перевозки не позволяют полностью удовлетворить текущий спрос, прежде всего в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.

У туроператора "Спектрум" за прошедший месяц продажи Китая выросли примерно на 30%.

"Сейчас это одно из самых востребованных направлений у российских туристов. Наиболее популярными остаются такие крупные города, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, привлекающие путешественников историческими памятниками, современными небоскребами, шопинг-районами и уникальной культурой. За прошедший месяц постепенно меняются запросы - все чаще туристы интересуются не только экскурсионными программами, но и активным отдыхом, гастрономическими турами, а также поездками с возможностью посещения нескольких городов", - сообщила ведущий менеджер по Юго-Восточной Азии компании Елена Седова.

Эксперт добавила, что существенных колебаний цен на услуги отелей, экскурсии или питание туристов в Китае из-за роста спроса нет.

Коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус сообщил, что сейчас речь идет не просто о всплеске интереса к Китаю, а о стратегическом сдвиге: за месяц рост бронирований авторских туров в Китай составил около 140% по сравнению с периодом до отмены виз.

"Популярностью пользуются нишевые программы, такие как индивидуальный гастротур для шести человек в Пекин и Шанхай или премиум-тур в парк Аватар и по древним городам. Путешественники теперь приходят не за "поездкой в Китай", а за определенным опытом: научиться искусству чайной церемонии у мастера в Тибете, пройти интенсив по традиционной каллиграфии в Шаолине или создать документальный фотопроект о жизни мегаполиса с профессиональным фотографом в Шанхае", - добавил он.

В компании ITM group за прошедший месяц тоже выросло число запросов на комбинированные туры, включая программы, сочетающие экскурсионные туры в мегаполисах с пляжным отдыхом на Хайнане.

"Безвизовый режим позволил сэкономить на таких программах, так как раньше для перелета с материка на остров и обратно требовалась виза. Очень активно бронируют новогодние туры, и не только в сочетании с пляжными курортами, но и круизы по Янцзы", - уточнила руководитель отдела по разработке продукта Надежда Бондарева.

Как отмечают в РСТ, рост спроса обострил проблему дефицита русскоговорящих гидов, которых не хватало в Китае российским группам и до введения безвизового режима.

Российские граждане с 15 сентября 2025 года могут въезжать в Китай без виз на срок до 30 дней. Посетить КНР без визы можно в рамках туристических и деловых поездок, чтобы навестить родственников, друзей, для обмена визитами, а также транзита через Китай на срок не более 30 дней. Эксперимент продлится по 14 сентября 2026 года. В 2024 году страну посетили около 2 млн российских туристов.