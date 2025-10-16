Дума попросила Мишустина ограничить использование пальмового масла в продуктах

Фото: Getty Images

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Государственная дума в четверг проголосовала за обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу ограничения использования пальмового масла при производстве пищевых продуктов, прежде всего предназначенных для детского питания.

В обращении приводятся данные официальной статистики и экспертные оценки, согласно которым объемы ввоза пальмового масла в страну остаются стабильно высокими (около миллиона тонн в год). Отмечается, что "в 2025 году прослеживается тенденция к увеличению этого показателя".

Кроме того, "увеличивается доля фальсифицированной продукции вследствие подмены недобросовестными производителями качественных натуральных ингредиентов в молочной и кондитерской продукции заменителями на основе пальмового масла", указывают депутаты. Тем самым нарушаются права потребителей, а "также ухудшаются условия ценовой конкуренции для добросовестных производителей, использующих отечественные животные (в том числе молочные) жиры", отмечается в обращении.

Учитывая вышеизложенное, Госдума предлагает правительству РФ представить позицию по ряду вопросов, в частности, по соблюдению требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в части запрета использования пальмового масла и молочной продукции на основе пальмового масла в питании детей в организованных коллективах.

Также депутаты предлагают правительству рассмотреть целесообразность распространения данного запрета на организации, оказывающие социальные и медицинские услуги.

В числе предложений Госдумы - усиление контроля при ввозе пальмового масла и за маркировкой продуктов с его использованием; повышение ставки ввозной таможенной пошлины на пальмовое масло, введение на него акцизов, взимаемых таможенными органами; изъятие и уничтожение фальсифицированной продукции за счет средств производителя.

В обращении предлагается усилить ответственность "за введение потребителей в заблуждение, в том числе в части использования в молочной продукции заменителей молочных жиров, снижения содержания белков".

Государственная дума просит правительство обеспечить подготовку научного доклада "о влиянии пищевой продукции, производимой с использованием пальмового масла и продуктов его переработки, на здоровье человека", а также представить указанный доклад в нижнюю палату парламента.

Депутаты просят представить позицию правительства РФ по обращению в срок до 1 декабря 2025 года.

Обращение подготовлено на основании проработки вопроса профильными комитетами по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Ранее он обратил внимание, что "на рынок пальмовое масло поступает все в больших объемах, его используют для приготовления пищевых продуктов, которые потребляют дети, это и мороженое, и конфеты".

Володин напомнил, что по инициативе Госдумы был отменен льготный режим налогооблажения для производителей, которые в своих продуктах используют пальмовое масло. Ранее оно облагалось налогом как детское питание. Поправки в Налоговый кодекс РФ, которые исключили пальмовое масло из перечня товаров, подпадающих под льготную налоговую ставку, вступили в силу с 1 октября 2019 года.