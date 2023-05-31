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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Цена пальмового масла обновила девятимесячный минимум

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Стоимость пальмового масла опустилась до минимума с ноября 2022 года на фоне высокого предложения и снижения спроса, отмечает Trading Economics.

Августовские фьючерсы на пальмовое масло на Малазийской бирже в среду снизились в цене почти на 6%, до 3205 ринггитов ($694) за тонну. В течение сессии котировки опускались до 3196 ринггитов за тонну. Пальмовое масло дешевеет уже третий месяц подряд.

Давление на цены оказывают в том числе слабые данные из Китая, где уже два месяца снижается активность в промышленном секторе.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР опустился в мае до 48,8 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, обновив минимум за пять месяцев

Малайзия, по оценкам, в апреле нарастила производство пальмового масла на 20-30%, а в мае несколько сократила его экспорт.

Между тем резкий рост производства в Индонезии, как ожидается, приведет к избытку товара на сокращающемся внутреннем рынке.

В свою очередь, Эль-Ниньо (природный феномен, сильно влияющий на климат в ряде мировых регионов), скорее всего, не окажет в этом году воздействия на производство пальмового масла в странах Юго-Восточной Азии, хотя риски в отношении следующего года сохраняются.

Индонезия и Малайзия - крупнейшие в мире производители пальмового масла, которое используется в пищевой промышленности и производстве биотоплива.

Малайзия
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