Дума изучит вопрос качества пальмового масла

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты изучить вопрос качества пальмового масла.

"Несет в себе этот продукт пользу или вред? Или качественная составляющая его тоже немаловажное значение имеет", - сказал Володин на пленарном заседании.

Он обратился к присутствующему на заседании министру экономического развития Максиму Решетникову, заметив, что "со стороны министерства экономического развития должны быть конкретные предложения, потому что вы отвечаете за внешнеэкономическую политику, понятно, что это импортный товар".

"Смотрю, также наши профильные комитеты как-то все это пытаются увести в общие темы. Давайте подумаем, и, если коллеги не будете возражать, поручим этот вопрос комитету по контролю. У нас комитет по контролю отвечает за взаимодействие с правительством. И поручим этот вопрос комитету по вопросам семьи, отцовства, материнства, детства. Все-таки, это касается детей. Ну, а что касается уже других комитетов, они точно присоединятся к этой работе", - сказал Володин.

"Думаю, что в данном случае вопрос будет в надёжных руках, потому что здесь уже будет не отраслевая солидарность и какая-то корпоративность, а мы будем исходить из абсолютно вопросов, связанных со здоровьем наших граждан. Было бы неплохо, чтобы присоединился ещё и комитет по охране здоровья к этому", - добавил он.

Тему поднял на заседании депутат от КПРФ Николай Харитонов.