В Кремле проанализируют итоги встречи Трампа и Зеленского

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Кремле намерены проанализировать итоги встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского прежде, чем давать оценку ее возможным итогам, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Здесь трудно сказать, нужно сначала проанализировать ту информацию, которая поступит после встречи", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, какие последствия могут быть у этой встречи.

"Мы слышали некоторые анонсы и со стороны Зеленского, и со стороны президента Трампа. Все время фигурирует тема "Томагавков"", - продолжил представитель Кремля.

При этом он отметил, что Россия уже неоднократно на разных уровнях подчеркивала, что это решение "станет существенным шагом в сторону качественно нового уровня эскалации".

"Наша позиция здесь предельно ясна, и она хорошо известна и в Вашингтоне, и в Киеве", - добавил Песков.