Трамп считает, что украинскому урегулированию мешает неприязнь между Путиным и Зеленским

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Препятствием для урегулирования украинского конфликта стала взаимная неприязнь между президентами России и Украины, предположил в среду президент США Дональд Трамп.

"Неприязнь между этими двумя людьми - это препятствие", - сказал он журналистам в Белом доме.

При этом Трамп вновь сообщил, что считает, что президент РФ Владимир Путин хотел бы завершить конфликт. "Думаю, что Путин хочет это закончить", - сказал американский лидер.