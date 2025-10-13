Трамп и Зеленский в пятницу обсудят возможные поставки Украине ракет Tomahawk

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Одной из тем переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, запланированных на пятницу в Вашингтоне, станет возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk, сообщает в понедельник портал Axios со ссылкой на источники.

"Два источника, знакомых с планированием мероприятия, заявили Axios, что Трамп, как ожидается, встретится с Зеленским в Белом доме в пятницу. Они будут обсуждать, какое оружие следует поставить Украине, особенно то, собирается ли США предоставить ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk", - передает портал.

"Есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону", - объяснил один из собеседников портала.

В свою очередь неназванный сотрудник Белого дома подтвердил, что лидеры проведут встречу в пятницу.

В субботу Axios также сообщал со ссылкой на источники, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским обсудил, среди прочего, вопрос передачи Киеву ракет Tomahawk.

Тогда источник отметил, что окончательного решения по этому вопросу принято не было.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация обсуждает возможность поставок Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, но окончательное решение остается за Трампом.

Позже Трамп заверил, что при принятии решений по Украине, в частности, о передаче вооружений Киеву, стремится избежать эскалации конфликта.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что возможные поставки США Tomahawk Украине могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в российско-американских отношениях.